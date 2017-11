RBK dominerte fotballgalla

NTB Sport

Reginiussen stakk av med spillerprisen i konkurranse med spisstrioen Nicklas Bendtner (Rosenborg), Ohi Omoijuanfo (Stabæk) og Björn Bergmann Sigurdarson (Molde).

31-åringen fikk overrakt prisen av trenerveteranen Åge Hareide, som selv fikk en tilsvarende pris i 1980. Hareide ble for øvrig senere på kvelden tildelt den gjeveste utmerkelsen av dem alle: Kniksens hederspris.

– Dette er en utrolig stor ære. Jeg er veldig takknemlig og stolt, sa Reginussen i sin takketale under sendingen vist på TV Norge.

Det er hver kaptein i Eliteserien som har stemt fram sin favoritt. Nettopp derfor setter nok Reginiussen mandagens pris ekstra høyt.

Stort

Reginiussen har gjennom sesongen framstått som en viktig lederskikkelse i RBK-forsvaret og bidratt sterkt til at laget vant ligaen for tredje år på rad.

– Sesongen har vært en stor opptur fra start til mål. Jeg har fått være frisk og rask, har fantastiske lagkamerater og en bra trener, sa han fra scenen på Ullevaal stadion.

Trofeet var såpass stort at RBK-stopperen smilte og sa: – Det blir en utfordring å få med seg dette på flyet hjem.

Altaværingen har spilt 25 seriekamper og figurert fast i Rosenborgs europaligakamper. Han har dessuten vært inne i landslagsvarmen under hele Lars Lagerbäcks trenerperiode.

Neste år tar Reginiussen fatt på sjuende sesong i RBK-trøya.

Bendtner-dobbel

Senere på kvelden ble det enda mer Rosenborg-heder. Kåre Ingebrigtsen ble endelig tildelt prisen for årets trener i Eliteserien. Han vant dobbelen med trønderklubben i både 2015 og 2016, men først i 2017 stakk han av med trenerprisen.

I tillegg fikk Nicklas Bendtner heder for å ha blitt ligaens toppscorer. Den danske RBK-stjernen banket inn 19 scoringer. Bendtner kunne også glede seg over at folket hadde stemt fram kremmerhuset hans i 2-1-seieren borte mot Molde som årets mål.

Kristian Fardal Opseth ble kåret til årets spiller i 1. divisjon. Han har herjet for Bodø/Glimt og satte scoringsrekord på nest øverste nivå med 28 fulltreffere. Spissen var en viktig brikke for at Glimt rykket rett opp igjen til Eliteserien.

Pris for trøyeholding

Sarpsborgs senegalesiske midtbanejuvel Krépin Diatta fikk prisen for «årets gjennombrudd».

– Jeg er glad for å vinne dette trofeet. Det har vært en god sesong, sa 18-åringen og ga en stor takk til Sarpsborgs trenerteam, medspillere og supportere.

I kategorien «årets forbilde» gikk Jakob Glesnes (Strømsgodset) til topps.

Allerede før fotballgallaen startet ble det kjent at Kristiansund-keeper Sean McDermott hadde blitt stemt fram som «folkets spiller».

Prisen for «årets øyeblikk» ble tildelt Sandefjord-spiller Pau Morer. Den fikk han for nærmest å sette verdensrekord i trøyeholding da han ble hengende etter Tromsø-spissen Thomas Lehne Olsen i flere sekunder under en seriekamp på Alfheim i juni.

Det var en jury bestående av toppfotballsjef Nils Johan Semb, VGs fotballkommentator Knut Espen Svegaarden, Kjetil Rekdal og Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim som hadde plukket ut kandidatene til flere av mandagens priser.

