Røste om Raw Air: – Vi har sørget for at vi er på hoppkalenderen hvert eneste år

– Raw Air leverte over forventning i sitt første år. Det er alltid vanskelig å selge inn noe før man har prestert. Nå kan vi vise til et meget godt gjennomført arrangement det første året og fenomenale TV-tall. Det var bare nyttårshopprennet som ble sett av flere seere enn Raw Air-finalen i Vikersund. Og slik tall hadde vi nok ikke vært i nærheten av uten Raw Air, sier skipresident Erik Røste.

Man kom aldri helt i mål på sponsorbiten, hvor et par-tre millioner kroner manglet.

– Dette arrangementet håper jeg blir et årlig høydepunkt. Nå er det opp til oss selv. Konseptet må sikkert justeres før man finner den endelige formen, men fundamentet tror jeg det er enighet om. Det har vært en diskusjon om det ble for tøft for utøverne med ti konkurransedager på ti dager, sier Røste.

Viktig inntektskilde

Den tradisjonelle Holmenkollsøndagen blir ikke rørt i år to. Det internasjonale skiforbundet ba Norge lufte tanken om å flytte Kollenrennet til torsdag for å få ned reisebelastningen. Da ville Trondheim vært startsted for den nye hoppturneringen.

Foran sesong to av Raw Air er det bestemt at hopperne skal reise videre til neste bakke allerede samme kveld som konkurransen er avviklet.

– Er Raw Air god butikk for Norges Skiforbund?

– For Norges Skiforbund er det viktig å arrangere internasjonale konkurranser. Det er viktig for interessen. I tillegg er det også en av skiforbundets inntektskilder. Raw Air kommer til å bli viktig for Norges Skiforbund og norsk hoppsport framover, sier Røste.

Årlig tradisjon

Den tysk-østerrikske hoppuka arrangeres i vinter for 66. gang.

– Jeg tror Raw Air blir en tradisjon. Det er farlig å si det etter ett år, men det var ambisjonen. Våre folk med sportssjef i hopp, Clas Brede Bråthen, i spissen var veldig framtidsrettet. Sammen med Walter Hofer meislet de ut dette konseptet. Vi har sørget for at vi i Norge er på hoppkalenderen hvert eneste år. Det var ingen selvfølge, sier skipresidenten.

Med Raw Air blir det årlige skiflygingsrenn i Vikersund, en arrangør som sto i fare for å bare få sporadiske verdenscuprenn. Lillehammer er en annen arrangør som har vært under press, mens Trondheim har slått voldsomt tilbake fra kritikk og levert folkefest etter folkefest de siste årene.

Samtidig er det bekymring over stadig lavere tilskuertall under Kollensøndagen, hvor polske supportere har reddet noe inntrykket de siste årene.

