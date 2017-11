Hetland spår skummel Sundby i Lillehammer

NTB Sport

Sundby gikk en imponerende jaktstart i Ruka søndag og hadde til slutt bare Johannes Høsflot Klæbo foran seg på resultatlista. Sundby hentet inn 1.05 minutter på sin 12 år yngre landslagskollega, men måtte gi tapt i spurten.

– Det er kjempehyggelig å se at Martin er tilbake. Han grublet litt i går (lørdag) på om dette var nivået hans, men i dag viste han seg råsterk. Det rykket han hadde underveis var bra, det var vel to rykk også, og også avslutningen var bra. Han blir nok hard å slå for de andre når de kommer til Lillehammer. sa Hetland til NTB.

Hetland mente at Sundby bare var ett sekund unna på toppen for at det hadde blitt seier til ham i stedet for Klæbo.

– Han manglet ett sekund på å klare å komme seg unna alene. men da Johannes fikk los mot slutten så var han supersterk på oppløpet.

Uvant

Det var etter lørdagens 6.-plass at Sundby begynte å gruble litt over egen form. Det har ikke vært vanlig de siste årene at Sundby har blitt hektet av med over halvminuttet på en 15 kilometer med individuell start.

Det samme skjedde i skøyteløpet under åpningshelgen på Beitostølen.

Søndag var noe av det trygge, maskinmessige tilbake hos den svært så stødige langrennsløperen.

– Alt i alt følte jeg meg bedre enn lørdag. Det har gått litt opp og ned i begynnelsen av sesongen. Jeg har ikke vært så stabil som i de siste årene, men treningen har også vært annerledes enn i de siste årene, og jeg tror at jeg må akseptere at det vil gå litt opp og ned, sa Sundby.

Lett er det likevel ikke å akseptere at det vil svinge for en som har vært en pallgarantist i distanserenn i en årrekke.

– Hovedmålet er OL, men det er viktig å være der oppe på pallen igjen. Det er et godt sted å være. Sprinten fredag var blant mine bedre i klassisk, lørdagens løp er det bare å glemme. Å bli nummer to i dag var bedre enn jeg hadde tenkt i forkant av løpet.

Northug

Mens Petter Northug ble vraket til helgens renn i Ruka, er han allerede uttatt til verdenscupen i Lillehammer. Der står klassisk sprint på programmet aller først.

Landslagstrener Tor Arne Hetland bekrefter at Northug er påmeldt.

– Dere er sikre på at han vil gå selv?

– Ja, vi er ganske sikker på at Petter går på Lillehammer.

