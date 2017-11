Håndball: Jacobsen til Esbjerg

NTB Sport

Jacobsen kommer fra Byåsen og har skrevet under en toårig avtale med Esbjerg. Det skriver den danske klubben på sin hjemmeside.

Jacobsen spilte for Norge så sent som søndag i kampen mot Russland i firenasjonersturneringen. Hun noterte seg for ett mål i kampen.

Nå skal hun fortsette klubbkarrieren i Danmark.

– Jeg har fått et godt inntrykk av Esbjerg og trenerteamet. Det er viktig for meg at klubben har de samme ambisjonene som meg, og et av målene på klubbplan er å komme til mesterligaen. Dessuten vil jeg gjerne fortsette å være en del av landslaget. Jeg ønsker å utvikle meg i et godt treningsmiljø i Danmark hvor ligaen er jevnere enn i Norge og hvor spillet nok går raskere, sier Jacobsen.

