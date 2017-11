Etterlengtet heder til Ingebrigtsen

NTB Sport

Ingebrigtsen har opplevd stor suksess siden han overtok RBK-ansvaret høsten 2014. Han vant både serie og cup i 2015 og 2016, mens det ble ligagull i årets sesong.

Til tross for dobbelttriumfene i 2015 og 2016 måtte «Brutter'n» se seg forbigått av henholdsvis Bob Bradley (Stabæk) og Lars Arne Nilsen (Brann) når årets trener-prisene skulle deles ut.

I år stakk derimot Ingebrigtsen av med seieren. De øvrige nominerte var Christian Michelsen (Kristiansund), Lars Bohinen (Sandefjord), Geir Bakke (Sarpsborg) og Tor Ole Skullerud (Strømsgodset).

– Jeg er fantastisk stolt over dette. Det er en pris som står høyt. Det er definitivt flere som deler denne prisen sammen med meg, sa Ingebrigtsen og ramset opp hele RBKs trenerteam.

Tidligere på kvelden kunne Ingebrigtsen glede seg over at Tore Reginiussen vant prisen som årets spiller i Eliteserien. RBK-stopperen har spilt mye og vært en viktig brikke for trønderklubben i 2017 – både i hjemlig serie og i Europa.

Aasmund Bjørkan vant tilsvarende trenerpris for 1. divisjon. Han ledet Bodø/Glimt rett opp igjen til Eliteserien etter fjorårets nedrykk. Neste sesong går Bjørkan over i rollen som sportssjef i nordlandsklubben. Treneransvaret overlater han til sin assistent Kjetil Knutsen.

Det var Norges landslagssjef Lars Lagerbäck som kunngjorde vinnerne av årets trenerpriser under fotballgallaen på Ullevaal stadion.

