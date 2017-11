Trond Fredriksen vil være med AaFK ned

NTB Sport

– Nei, det er jeg ikke redd for i det hele tatt. Den dagen jeg sa ja til denne jobben tenkte jeg også over at det på et eller annet tidspunkt kunne skjære seg. Slik er livet som fotballtrener, og det må du bare stå i og tåle, sa Fredriksen til NTB etter søndagens nedrykk.

Han fikk se sitt lag vinne 4-3 mot Strømsgodset i den avsluttende serierunden. Det var imidlertid ikke nok ettersom Sogndal slo Vålerenga 5-2 og sikret kvalifiseringsplass på bedre målforskjell.

Ålesund-laget satte inn solid sluttspurt i serieinnspurten. Først slo klubben serievinner Rosenborg 2-1 hjemme før det ble 0-1-tap mot bronsevinner Sarpsborg.

– Jeg er utrolig stolt over det guttene leverte utpå her i dag. Det er ikke basert på de tre siste kampene at vi rykker ned, det er de 14 foregående kampene som gjør at vi må ned. Hadde vi klart å vise den tælen og stoltheten vi gjorde i dag også i de kampene, hadde vi aldri rykket ned, sa Fredriksen.

Den avsluttende runden bød på dramatikk. Både Aalesund og Sogndal tok ledelsen i sine respektive kamper, og AaFK var på kvalifiseringsplass da det var spilt 70 minutter. Så kom tre Sogndal-scoringer som snudde situasjonen totalt.

– Det gikk veldig fort fra 2-2 til 5-2 (i Sogndal), og da måtte vi gamble som bare det på slutten. Vi kan være stolte over prestasjonen vi gjorde i dag, men summen over 30 kamper er nedrykk, sa Fredriksen, som ikke har tenkt å gi seg til tross for en solid nedtur.

– Jeg har fått en trøkk før, så det tåler jeg.

