Solbakken fikk pusterom etter FCKs storseier

NTB Sport

Den regjerende mesteren har vært inne i en tung periode, og sto med to strake tap før søndagens kamp mot Lyngby.

Etter en målløs første omgang så trenden ut til å fortsette da Mayron George sendte bortelaget i ledelsen i det 61. minutt.

FCK var på vei utenfor topp seks på tabellen, men slo kraftig tilbake.

Andrija Pavlovic utlignet kun fire minutter etter Lyngbys 1-0-mål, før et selvmål av Thomas Sørensen sendte hjemmelaget i ledelsen to minutter senere.

Pavlovic noterte seg for nok en scoring et kvarter før slutt, mens Nicolai Boilesen og Uros Matic scoret to kjappe på overtid. Dermed vant Ståle Solbakkens menn hele 5-1.

Etter 17 spilte kamper skiller det elleve poeng opp til serieleder Brøndby, men FCKs erkerival kan øke forspranget med poeng mot Silkeborg senere søndag.

