Sigurdarson reddet sølv for Molde: – Det vi håpet på

Vinneren av søndagens oppgjør mellom Molde og Sarpsborg 08 ville stikke av sølvet i Eliteserien 2017.

Molde kunne klare seg med uavgjort hjemme, men gjestene fra Sarpsborg gjorde det vanskelig for hjemmelaget.

Etter en målløs første omgang sendte kaptein Patrick Mortensen bortelaget i ledelsen etter forspill av en av Eliteseriens store åpenbaringer denne sesongen, Krepín Diatta, etter 50 minutter.

Fem minutter senere økte en annen formspiller, Kristoffer Zachariassen, til 2-0.

Moldes toppscorer Björn Bergmann Sigurdarson ga Molde-fansen et håp med sin 1-2-scoring i det 61. minutt, og samme mann sørget for 2-2 og sølvmedaljer.

– Å få sølv i dag var det vi håpet på. Vi håpet å vinne kampen, men det ble 2-2 og det holdt, sa Sigurdarson til NTB.

– Det var bra av oss å score to mål. For de var solide, la han til.

Skryt

Molde høstet skryt av trener Ole Gunnar Solskjær etter kampen.

– Det var fantastisk godt å se at guttene klarte å reise seg, men samtidig er det en utfordring at vi trenger et spark eller to bak før vi setter i gang, sa Solskjær til NTB om den leie trenden at laget ofte slipper inn mål først før de må jakte både redusering og utligning.

– Men det er et ungt lag som aldri gir seg. De spiller uten frykt og det var godt å se at de ikke ga opp.

Cupfinale

Sarpsborg 08 fikk et lite plaster på såret i form av bronsemedalje etter at Strømsgodset ikke klarte å vinne mot nedrykksklare Aalesund. Det var klubbens første medalje i Eliteserien.

– Vi er litt «happy» nå og stolte. Vi føler at vi har mistet noe, siden vi ledet 2-0, men samtidig vant vi noe da vi var på en fjerdeplass underveis. 2-2 var vel et rettferdig resultat, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke til NTB.

– Vi visste at Strømsgodset er i kjempeform og antok at de ville slå Aalesund, men det er en sterk prestasjon av AaFK som hjalp oss der, la han til.

Gullet har allerede blitt delt ut til Rosenborg.

Sarpsborg 08 kan øke medaljefangsten førstkommende helg i cupfinalen mot Lillestrøm.

– Det er moro å være med der det skjer, sa Bakke.

