Sánchez berget Arsenal-seier på overtid

– Man blir alltid glad når man sikrer tre poeng på overtid. Dette var en vanskelig kamp. Burnley spiller veldig direkte, de slår gode innlegg og har hodesterke spillere på topp. Vi visste det kom til å bli tøft, derfor er vi veldig fornøyd. Det var utrolig viktig å ta tre poeng, sa Arsenal-stopper Laurent Koscielny etter kampen, ifølge BBC.

– Burnley har kun sluppet inn to mål hjemme. Det er lett å se hvorfor, de har et ekstremt godt forsvarsspill. Men vi ønsket å vinne borte, noe vi også klarte. Nå må vi fokusere på neste kamp, sa manager Arsène Wenger.

Resultatet gjør at Arsenal klatrer opp til fjerdeplass i Premier League, poenget foran tabellfemmer og byrival Tottenham. Wengers lag har poenget opp til Chelsea på tredje.

Tabellsjuer Burnley blir stående på 22 poeng, tre bak Arsenal.

Stolpetreff

James Tarkowski ble synderen for vertene. Han forårsaket straffesparket på overtid i duell med Arsenals Aaron Ramsey. Det takket og bukket Sánchez for da han satte inn 1-0 og avgjorde for gjestene. Burnley maktet ikke å mobilisere med svært lite tid igjen etter baklengsmålet. Dermed ebbet kampen ut i Arsenal-seier.

Resultatet ble en reprise fra forrige sesong. Da tapte Burnley 0-1 mot Arsenal to ganger i serien – begge på overtid.

Hjemmelaget var nærme scoring etter bare ti minutters spill søndag. Jeff Hendrick ga ballen til Jóhann Berg Gudmundsson, men islendingens forsøk smalt i stolpen. Kort tid etter var det gjestenes Aaron Ramsey som fikk en stor mulighet, men waliseren satte ballen over fra god posisjon inne i boksen.

Huddersfield neste

Etter hvilen slet gjestene med å komme til mange store muligheter, blant annet på grunn av sterkt forsvarsspill og god struktur fra Burnley.

Arsenal jaktet tre poeng mot slutten. Jack Wilshere kom til en stor mulighet ni minutter før fullt tid, men Burnley så ut til å slippe unna med skrekken. Helt mot slutten sørget altså Sánchez for at det likevel ble jubel for bortefansen.

Arsène Wengers mannskap får ikke lang tid til å hvile. Allerede onsdag kommer Huddersfield på besøk til London i serien. Deretter venter kamper mot Manchester United (h), Southampton (b) og derbyet mot West Ham (b).

Burnley spiller også onsdag, da mot Joshua King og Bournemouth. «The Clarets» skal deretter i aksjon mot Leicester (b), Watford (h) og Stoke (h).

