Marerittsesongen fortsetter for Everton

Det gjør at Everton ligger på 16.-plass, kun to poeng over nedrykk.

Søndag kom laget under etter 18 minutter da vertene broderte seg framover i banen. Til slutt fikk Dusan Tadic ballen mellom Evertons to stoppere, og alene med Jordan Pickford var serberen iskald.

Gylfi Sigurdsson utlignet for gjestene etter 45 minutter da han dro til fra distanse. Ballen føk inn over Fraser Forster og i mål via tverrliggeren, men det var ikke lenge Everton var à jour.

Merseyside-klubben holdt unna i drøye sju minutter etter pause da Charlie Austin igjen sendte Southampton i føringen. Kraftspissen møtte et innlegg fra venstre og headet ballen i mål, også det via tverrliggeren.

Samme mann var på plass igjen etter 58 minutter da han stanget inn et nytt innlegg fra venstre.

Steven Davis gjorde Everton-ydmykelsen komplett da han fire minutter før full tid satte inn 4-1. Vertene kombinert enkelt og upresset ute til høyre før ballen ble spilt inn til Davis. Han fikk tid og rom til å kontrollere ballen før han banket den i Pickfords høyre hjørne.

Everton, med Wayne Rooney på benken gjennom hele kampen, maktet aldri å sette Southampton under press og har allerede sju tap på de 13 første seriekampene.

Laget er også fortapt i europaligaen, der det kun er blitt ett poeng hittil. Det holder til sisteplass i gruppa.

Southampton klatrer til 10.-plass i Premier League med 16 poeng.

