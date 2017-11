Ligacupsuksess for Ajer og Celtic

NTB Sport

Celtic spilte finalen noen dager etter å ha blitt knust sønder og sammen 7-1 av Paris Saint-Germain i mesterligaen. Men hjemme i Skottland gjør klubben akkurat som den vil.

Etter en målløs første omgang sørget James Forrest for å slå hull på Motherwell-forsvaret i et 49. minutt. Han curlet inn et lavt skudd i det lengste hjørnet.

Motherwell var ikke uten sjanser på den skotske nasjonalarenaen. Kort tid etter Celtics 1-0-scoring tvang Louis Moult fram en praktredning da Craig Gordon på instinkt fikk opp armen og slo unna en knallhard heading.

Men da Cedric Kipre laget straffe og ble utvist etter en drøy time, var det ingen vei tilbake for Motherwell. Fra straffemerket var Moussa Dembélé sikker og ordnet 2-0.

Kristoffer Ajer ble sittende hele finalen på Celtic-benken.

Brendan Rodgers har opplevd stor suksess siden han tok over etter Ronny Deila sommeren 2016. Søndagens tittel var Celtics fjerde på rad under Rodgers. Forrige sesong vant Celtic alt av hjemlige trofeer (serie, FA-cup og ligacup).

– Fire trofeer på rad er galskap, men vi ønsker mer, sa målscorer Forrest til BBC.

