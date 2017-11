Kristiansund avsluttet året med nok en borteseier

NTB Sport

KBK var lenge et av Eliteseriens svakeste bortelag, men i høst løste Christian Michelsens menn koden på fremmed gress. Søndagens seier var Kristiansunds tredje på sine fire siste bortekamper.

Faktisk gikk laget ubeseiret gjennom sine fem siste oppgjør ute på tur.

Daouda Bamba ble matchvinner på Haugesund stadion. Etter 67 minutter dempet han ballen på vakkert vis og hamret den i nettmaskene.

Tidligere i kampen hadde Sondre Sørli tatt gjestene i føringen etter 19 minutter. Kula gikk via Eirik Mæland og over FKH-keeper Helge Sandvik. Der ble Haugesund straffet for svakt markeringsspill.

Frederik Gytkjær utlignet for hjemmelaget etter litt over en halvtime. Han scoret på en retur etter at Tor Arne Andreassen hadde plantet ballen i stolpen.

Dansken scoret igjen på overtid av første omgang. KBK-keeper Ante Knezovic så ut til å ha kontroll etter Kristoffer Haraldseids innlegg, men han glapp ballen. Dermed kunne Gytkjær gjøre 2-1.

FKH var ikke lenge i tet foran eget publikum. Annen omgang var bare seks minutter gammel da Torgil Gjertsen fikk tid til å sette inn 2-2 etter å ha blitt servert av Erlend Sivertsen.

Kampen hadde ingen stor betydning for lagene, men KBK dro til slutt det lengste strået da Bamba avgjorde med under 25 minutter igjen på klokka.

Haugesund endte sesongen på en 10.-plass med 39 poeng etter en svak høst. Det var rogalendingenes femte strake tap. Kristiansund, som var tippet rett ned igjen før seriestart, tok en knallsterk 7.-plass (40 poeng).

(©NTB)