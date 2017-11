Kombinert: Espen Andersen jakter nok en seier i Ruka etter solid hopping

NTB Sport

Og det alle lurer på i langrennsdelen er om Laheurte får problemer med kneet, som han hadde tydelige smerter i etter en hard landing på 145 meter.

– Jeg er skuffet over kneet, siden jeg ikke har kjent smerte i det på lenge. Jeg er veldig glad for å få ut mitt beste hopp her. Jeg tror det (kneet) blir bra til langrennet, men etter den landingen trenger kroppen litt tid til å hvile. Jeg må ta det litt rolig. Jeg regner med å gå sammen med Espen og Akito (Watabe), sa Laheurte.

Sammenlagtkamp

Det er tett i toppen foran langrennsdelen. Laheurte har ti sekunder til Andersen, 20 og 21 sekunder til Mario Seidl (Østerrike) og Watabe (Japan).

Watabe og Andersen kjemper om sammenlagtseieren i Ruka-trippelen. Andersen jakter også på sin andre verdenscupseier. Den første kom i Finland fredag. Lommedalen-utøveren viser knallsterk form i starten av sesongen.

– Espen viser at han vil til OL, sa sportssjef Ivar Stuan til NRK etter det solide hoppet på 144 meter.

Jørgen Graabak ser ut til å være rett vei igjen. Han går ut 1.10 minutter bak Laheurte etter et svev på 137 meter. Byåsen-løperen var tydelig fornøyd på sletta.

Oppgitt Kokslien

Jan Schmid var for tam i spurten lørdag og mistet en pallplass da. Han fikk tunge forhold og med 128,5 meter ligger Sjetne-løperen bare på 20.-plass etter hoppingen. 1.56 skiller opp til bestemann.

Sindre Ure Søtvik ligger på 26.-plass etter 126,5 meter. 2.17 er avstanden opp til Laheurte.

Magnus Moan (35.-plass) har 2.42 å ta igjen i langrennet, mens Mikko Kokslien var tydelig misfornøyd med seg selv etter å ha landet på 117,5 meter. Det holdt bare til 43.-plass i hoppdelen og hele 3.29 minutter å ta igjen.

