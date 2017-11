Jansrud tok sin 20. verdenscupseier

NTB Sport

Dermed var sesongens første norske verdenscupseier i alpint et faktum. Jansrud slo østerrikske Max Franz med 28 hundredels sekund.

– Dette var veldig deilig. I går var jeg veldig skuffet, ikke fordi resultatet var så dårlig, men jeg klarte ikke å holde tempoet oppe. I dag er jeg dritfornøyd, sa Jansrud til NRK.

Jansrud tok seieren på en dag med svært sterk norsk laginnsats. Aleksander Aamodt Kilde var ni hundredeler bak pallen på en fjerdeplass, og Aksel Lund Svindal gjorde et nytt sterkt renn i comebacket sitt.

Jansrud kjørte inn til ledelse fra startnummer sju. Super-G-cupvinneren fra forrige sesong startet sterkt, og han hadde på det meste en ledelse på hele 85 hundredeler på Hannes Reichelt.

Avslutningen var ikke like god, og Jansrud tapte over halve forspranget. Likevel var han 32 hundredeler foran østerrikeren i mål.

– Det ble litt for mye sikkerhet i kjøringen, men jeg gjorde ingen feil og topphastigheten var veldig bra. Dette lover veldig godt for resten av sesongen, nå får jeg litt lavere skuldre, sa Jansrud.

Trodde ikke det skulle holde

Selv var han svært usikker på om det skulle holde helt til seier.

– Om jeg er i megaform kan jeg vinne med et sånt renn. I dag er følelsen at jeg ble litt for forsiktig, sa Jansrud til NRK før mange av de beste hadde kjørt.

Men konkurrentene på senere startnummer var ikke tøffere enn Jansrud. Snøværet preget også konkurransen og det var til tider vanskelig sikt.

– Jeg hadde ingen god følelse underveis, men det tror jeg ingen hadde i dag. Været spilte nok en rolle fra startnummer 10 og 11. Blant annet fikk Aksel vanskelige arbeidsforhold.

Max Franz var den som kom nærmest. Han var i mål 28 hundredeler bak Jansrud. Østerrikeren skjøv Aleksander Aamodt Kilde ned til en fjerdeplass.

Kilde mistet mye fart etter en feil midtveis i løypa, men fikk til en god avslutning og var ikke mer enn 41 hundredeler bak Jansrud i mål.

Svindal på femte

Aksel Lund Svindal hadde vanskelige forhold, og tapte en del til Jansrud på toppen av løypa. I nederste del kjørte han raskere enn Jansrud og var til slutt halvsekundet bak lagkameraten i mål, mens han var like bak Kilde.

– Det var litt mer rufsete enn i går. Det var litt snødrev da jeg kjørte og litt dårlig sikt, men sånn er det, sa Svindal til NRK.

Dermed ble det en femteplass for Svindal, som ikke klarte å ta sin sjuende seier i super-G i Lake Louise.

Det ble derimot Kjetil Jansruds 10. seier i disiplinen, og 20 verdenscupseier totalt.

