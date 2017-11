Jansrud tok sin 20. verdenscupseier: – Betyr mye

NTB Sport

Dermed var sesongens første norske verdenscupseier i alpint et faktum. Jansrud slo østerrikske Max Franz med 28 hundredels sekund.

– Det var veldig deilig. Jeg hadde glemt at det kunne bli nummer 20, selv om noen sa det til meg før rennet. Det var noen utøvere som fikk dårligere forhold enn meg på grunn av snøen og at det ble litt mørkere, men det er sånn det er noen ganger, sa Jansrud til NTB.

– I dag hadde jeg og Hannes Reichelt en liten fordel med et tidligere startnummer, men neste renn kan det være motsatt. Jeg er uansett veldig glad for min 20. seier, og det betyr meg for meg, la han til.

Jansrud tok seieren på en dag med svært sterk norsk laginnsats. Aleksander Aamodt Kilde var ni hundredeler bak pallen på en fjerdeplass, og Aksel Lund Svindal gjorde et nytt sterkt renn i comebacket sitt.

Vanskelige forhold

Jansrud kjørte inn til ledelse fra startnummer sju. Super-G-cupvinneren fra forrige sesong startet sterkt, og han hadde på det meste en ledelse på hele 85 hundredeler på Hannes Reichelt.

Avslutningen var ikke like god, og Jansrud tapte over halve forspranget. Likevel var han 32 hundredeler foran østerrikeren i mål.

– Det var en vanskelig super G, fordi det var lett å mistolke forholdene. Det var mye løsere snø enn jeg trodde. Vi visste at vi kom til å hoppe langt, men den løse snøen gjorde det veldig vanskelig. Det var på grensa, sa Jansrud.

Men konkurrentene på senere startnummer var ikke tøffere enn Jansrud. Snøværet preget også konkurransen og det var til tider vanskelig sikt.

Max Franz var den som kom nærmest. Han var i mål 28 hundredeler bak Jansrud. Østerrikeren skjøv Aleksander Aamodt Kilde ned til en fjerdeplass.

Kilde mistet mye fart etter en feil midtveis i løypa, men fikk til en god avslutning og var ikke mer enn 41 hundredeler bak Jansrud i mål.

Svindal på femte

Aksel Lund Svindal hadde vanskelige forhold, og tapte en del til Jansrud på toppen av løypa. I nederste del kjørte han raskere enn Jansrud og var til slutt halvsekundet bak lagkameraten i mål, mens han var like bak Kilde.

Dermed ble det en femteplass for Svindal, som ikke klarte å ta sin sjuende seier i super-G i Lake Louise.

Det ble derimot Kjetil Jansruds 10. seier i disiplinen, og 20 verdenscupseier totalt.

Neste renn er i Beaver Creek.

– Det er mye mer teknisk krevende. Jeg håper at jeg kan opprettholde den gode formen i super G, men det vil være en utfor først, og jeg var ikke veldig fornøyd med utforen min her i Lake Louise, sa Jansrud.

Stian Saugestad ble best av de norske bak Norges tre store fartsalpinister. 18.-plassen er det beste han har klart i verdenscupen. Adrian Smiseth Sejersted og Bjørnar Neteland ble henholdsvis nummer 26 og 40 søndag.

(©NTB)