Håndballjentene med seier på straffer i VM-generalprøven

NTB Sport

Førstkommende lørdag starter VM i Tyskland. For Norges del skjer det mot Ungarn. De norske håndballjentene trøblet seg til 29-24-seier mot ungarerne i Sotra Arena lørdag. Torsdag ble Sør-Korea feid av parketten med 39-28.

Søndag avsluttet Norge turneringen med en slitekamp mot Russland.

– Vi prøver alltid å vinne kamper, men det er gode lag vi møter. Det kommer nok flere sånne kamper enn det motsatte. Vi må nok bare venne oss til det. Det er en ny tid, hvor det er jevnere og flere gode lag, oppsummerte landslagssjef Thorir Hergeirsson overfor TV 2 etter kampen.

Russland snudde

Nora Mørk sendte Norge foran med fire mål til 12-8 med ti minutter igjen av første omgang, men etter et par russiske redninger og et norsk stolpeskudd før pause, sørget Daria Dimitrieva for 13-14 til pause.

Etter at Heidi Løke ble vist ut på stillingen 17-17, tok Russland ledelsen for første gang i kampen. Anna Vjakhireva satte inn 19-17 til russerne.

Russerne beholdt initiativet i kampen, men Norge kom tilbake mot slutten av andre omgang og Heidi Løke ga Norge 27-26 med tre minutter igjen.

Straffekastkonkurranse

Hjemmelaget klarte imidlertid ikke å avgjøre, og russerne fikk utlignet til 27-27, som også ble sluttresultatet. Norges rekke på 24 strake seirer ble dermed brutt.

I straffekastkonkurransen var imidlertid Norge best, og etter en Katrine Lunde-redning avgjorde Mørk på sin straffe til stor jubel fra fansen.

Neste lørdag begynner Norge ferden mot det som kan bli den sjuende tittelen på ti mesterskap under landslagssjef Thorir Hergeirsson. Han overtok sommeren 2009 etter Marit Breivik.

(©NTB)