Bergenserne vant 35-33 lørdag og fulgte opp med 30-21-seier søndag. Begge kampene ble spilt i Bosnia-Hercegovina.

Tore André Lunde ble Fyllingens toppscorer i lørdagens oppgjør med sju mål og noterte seg for like mange dagen etter. Iben René Hvidsten scoret like mange søndag.

Hvilken motstander FyllingenBergen får i neste runde blir trukket i Det europeiske håndballforbundets hovedkvarter i Wien tirsdag.

