Forfang: – Nærmer meg mitt livs form

Bare sloveneren Jernej Damjan var bedre i Ruka. Forfang er i flytsonen. Sett bort fra lagkonkurranser og skiflyging, så var dette hans første pallplass siden mars 2016.

– Jeg nærmer meg mitt livs form. Det er ikke hver helg at jeg kjemper om seieren i et hopprenn. Jeg har testet veldig bra på fysiske tester i høst, og jeg er sterkere enn noen gang. Det står i hvert fall ikke på den fysiske formen. Hoppingen har kommet seg sakte, men sikkert. Jeg slet litt med hoppingen i fjor. I sommer har jeg hoppet en del bra, og jeg ser at om jeg tar ut mine beste hopp, så er jeg helt der oppe, sa Forfang til NTB.

Uheldig

Forfang kunne fort ha hoppet lenger enn 136,5 meter i sitt første hopp. Det ga 6.-plass i første omgang.

– Jeg synes at jeg hadde to meget bra hopp. I første omgang var jeg ikke heldig med forholdene, og jeg var en av de få som fikk plusspoeng. Da blir man hektet litt av. Jeg er fornøyd med å få ut såpass mange meter som jeg gjorde. Det andre hoppet var like sterkt, for det dunket litt ekstra siden jeg visste at jeg var med i det øverste sjiktet. Jeg visste at om jeg gjorde som de par siste dagene her, så kunne jeg hoppe meg en god del opp. Jeg kjente på den følelsen, og i dag var det en god følelse, forklarte 22-åringen fra Tromsø.

– Var det litt bittert da du så at Jernej Damjan fikk til et så godt hopp som sistemann?

– Man har så klart lyst til å vinne, og det er ikke noe artig å se at han nærmet seg grønnstreken. Det var jo heller ikke mer enn det måtte være. Det var bare et par poeng. Det var spennende helt til poengsummen dukket opp på resultattavla.

Gøy

Forfang har hatt en helg det har luktet svidd av. Som ankermann bidro han med to meget gode hopp da det ble seier i lørdagens lagkonkurranse også.

– Det er sinnssykt gøy. Det er dette vi trener for, og det å kjempe i toppen så tidlig i sesongen er utrolig viktig. Skihopping er litt slik at når du først finner koden som gjør at du kan hoppe langt hopp etter hopp, så kan du egentlig bare slutte å tenke og la muskulaturen gjøre jobben, sa Forfang og fortsatte:

– Det er hodet som er den største fienden i skihopping. Når du starter å gruble og tenke, er det fare på ferde. Når man bare kan slippe seg løs, går det helt i bunnen av bakken. Det er utrolig artig å finne den formen så tidlig i sesongen. Vi må forsøke å holde dette ved like og surfe på bølgen framover.

