Damjan sørget for ny overraskelsesseier i hopp

NTB Sport

Etter at japanske Junshiro Kobayashi vant verdenscuprennet forrige helg, sørget Damjan for en ny uventet seier da han knallet til med to gode hopp i Finland.

Sloveneren, som hadde startnummer ni, ledet etter førsteomgang etter et hopp på 140 meter. I finaleomgangen la han på to meter, og det var nok til å slå Forfang med 2,8 poeng.

Tyske Andreas Wellinger ble nummer tre, mens Daniel André Tande kom på fjerdeplass.

I første omgang så Damjan den ene hopperen etter den andre lande høyere opp i bakken enn ham selv. Robert Johansson var nærmest før finaleomgangen, men 27-åringen mislyktes i sitt finalehopp og landet på 135,5 meter og endte på sjuendeplass.

Forfangs kjempehopp på 142 meter kunne se ut til å holde til seier, men Damjan beholdt roen da han satte utfor som sistemann. Slovenerens siste individuelle verdenscupseier kom i Sapporo i januar 2014.

Halvor Granerud endte på 22.-plass.

Verken Stefan Kraft eller Kamil Stoch fikk det til å stemme i første omgang. De to stjernene landet på 126 meter og lå på henholdsvis 26.- og 27.-plass før finalen. Kraft klatret opp til 13.-plass etter et hopp på 145 meter, mens Stoch endte som nummer 20.

(©NTB)