Bottas raskest i Abu Dhabi

NTB Sport

– Dette var en viktig seier for min del, spesielt fordi jeg hadde en vanskelig start på annen halvdel av sesongen. Jeg kunne ikke vært mer glad etter en slik sesongslutt, sa Bottas, ifølge BBC.

– Gratulerer til Lewis for sammenlagtseieren, og gratulerer til Sebastian (Vettel) for annenplassen sammenlagt. Forhåpentligvis kan jeg gjøre det enda bedre neste år, la finnen til.

Seieren var en slags revansj for Bottas. For to uker siden var han også i pole position, men 28-åringen klarte ikke å holde unna og ble tatt igjen av Ferrari-stjernen Sebastian Vettel. Søndag var det andre boller.

Hamilton hadde allerede vunnet VM sammenlagt før sesongavslutningen. Lagkameraten Bottas hadde et håp om å sikre annenplassen, men måtte nøye seg med å vinne VM-runden i Abu Dhabi.

Vettel ble treer søndag, og det var nok til å sikre annenplassen i VM-sammendraget bak Hamilton.

– Jeg prøvde alt jeg kunne for å vinne, men jeg klarte det ikke denne gangen. Med tanke på sammendraget vil jeg si at Lewis fortjente å vinne i år. Jeg hater å si det, men han var den beste føreren, sa Vettel.

Hamilton vant VM med sine 363 poeng. Vettel endte på 317, mens Bottas stoppet på 305.

– Gratulerer til Valtteri i dag. Han gjorde en utrolig jobb med å holde meg unna (seieren). Selv ønsker jeg å si takk for støtten til laget og fansen. Jeg elsker dere alle, sa briten Hamilton.

