«Skorpion-scoring» holdt ikke til Brann-seier

Kvarteret før slutt berget gjestene det ene poenget i søndagens serieavslutning. Fra rundt 20 meter dunket Andersen til og fikk se ballen gå i nettet via Brann-keeper Markus Olsen Pettersen.

Tromsø var svært effektiv på Brann Stadion. Laget kom til få avslutninger på mål, men kunne likevel reise hjem med 2-2 etter å ha slått tilbake to ganger.

Orry Larsens scoring i det 56. minutt var definitivt kampens største høydepunkt i Bergen-kulda. I kjølvannet av Fredrik Haugens frispark tok Orry Larsen i bruk hælen på en måte selv storstjernen Zlatan Ibrahimovic hadde vært stolt av.

Med et såkalt «skorpionspark» scoret 28-åringen på en heading fra Sivert Heltne Nilsen. Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn måtte fortvilet se ballen gå i nettet.

– Det var ikke mulig for meg å heade den, den kom litt bak meg. Da var det bare å hive opp en fot og satse på å få ballen inn. Og det gikk jo, sa Orry Larsen etter kampen, ifølge BA.

– Jeg håper jo en slik scoring kan være med og heve statusen min litt blant Brann-fansen, sa han videre med et smil.

Pangstart

Brann har hatt en tung høst, men søndag var bergenslaget bestemt på å avslutte året på best mulig vis. Ludcinio Marengo tok vertene i føringen før to minutter var spilt. Fra ti meter sendte han kula bak Kongshavn. I forkant sto Kasper Skaanes for et fint forarbeid.

Skaanes var selv nær å bli målscorer i siste serierunde, men Kongshavn klarte å slå unna da han prøvde seg etter litt over et kvarter. På returen slo Torgeir Børven til med en markkryper, men Ulrik Yttergård Jenssen fikk ballen unna på streken.

Hjemmelaget var klart best, men måtte likevel gå til pause med 1-1. Rett før dommeren blåste av fikk Kent-Are Antonsen fulltreff. Etter en svak klarering testet TILs midtbanemann skuddfoten og plasserte ballen lavt i mål.

Femteplass

Etter kampen var TIL-trener Simo Valakari ærlig på at laget hans slapp billig fra det i første omgang.

– Det var den verste starten vi kunne ha fått. Vi kunne ha ligget under både 0-2 og 0-3, sa Valakari, ifølge Nordlys.

Brann var også i år med i medaljekampen lenge, men i motsetning til i fjor klarte ikke Lars Arne Nilsens menn å holde hele distansen ut. De rødkledde vant kun tre av sine ti siste ligakamper. Til slutt endte Brann på 5.-plass med 47 poeng. Det skilte fire poeng opp til bronsevinner Sarpsborg.

Tromsø reddet plassen forrige helg. Laget ble nummer 11 i Eliteserien med 38 poeng.

