Willians drømmemål berget Chelsea-poeng på Anfield: – Det var et innlegg, mener Klopp

– Jeg er fornøyd med prestasjonen vår. Chelsea spilte med åtte forsvarsspillere, noe som gjorde det enda tøffere enn vanlig mot dem. Begge lag ga alt, det var en av de bedre uavgjortkampene jeg har sett. Men selvfølgelig er man litt skuffet når 1-1 kommer helt på tampen, spesielt fordi det var et innlegg (fra Willian), ikke en avslutning, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp i et intervju vist på BBC etter kampslutt.

– Det spiller ingen rolle om Willians avslutning var et innlegg eller et skudd. Uavgjort var et fair resultat, selv om jeg føler vi fortjente enda litt mer, sa Chelsea-manager Antonio Conte.

Resultatet gjør at både Liverpool og Chelsea taper terreng til tabelltoer Manchester United. Treer Chelsea har tre poeng opp, mens Liverpool er bak med seks. Serieleder Manchester City er nå åtte poeng foran Chelsea.

City-luke

Pep Guardiolas mannskap har i tillegg én kamp til gode på konkurrentene. City gjester Huddersfield søndag.

Liverpool benket profiler som Sadio Mané, Roberto Firmino og Georginio Wijnaldum fra start, men erstatterne gjorde seg ikke bort. Kampens første scoring kom etter 65 minutters spill. Premier League-toppscorer Salah ble spilt gjennom av Alex Oxlade-Chamberlain, og egypteren gjorde ingen feil alene mot Chelsea-keeper Thibaut Courtois.

Salah valgte å ikke feire mot gamleklubben, men ble omringet av jublende lagkamerater.

Fem minutter før full tid chippet innbytter Willian inn 1-1 på nydelig vis. Dermed endte det med poengdeling.

Underholdende

Oppgjøret på Anfield var hektisk fra start til slutt. Chelsea fikk tre gode sjanser fra det 20. til det 23. minutt, men verken Eden Hazard, Daniel Drinkwater eller Davide Zappacosta maktet å overliste Liverpool-keeper Simon Mignolet.

Målscorer Salah var nær scoring for Liverpool fire minutter før pause, men egypterens skudd fra distanse curlet like utenfor venstre stolpe.

Fire minutter etter hvilen holdt Chelsea-keeper Courtois på å gjøre en kjempebrøler, men bortefansen slapp med skrekken. En svak Daniel Sturridge-avslutning spratt rett mot Courtois, men på merkelig vis slapp han ballen under seg. Heldigvis for sisteskansen gikk den like utenfor.

Swansea og Stoke neste

Chelsea kontret nesten inn 1-0 i det 60. minutt, men et innlegg fra høyre seilte forbi alt og alle inne i boksen. Like etter kom Drinkwater til et godt innlegg, ballen traff Álvaro Morata, men den spanske spissen fikk kun avsluttet med magen. Han måtte fortvilet konstatere at den seilte like utenfor fra kloss hold.

Like etter tok altså hjemmelaget ledelsen.

Kampen fortsatte å bølge etter 1-0-målet. Marcos Alonso fikk en stor mulighet til å kvittere åtte minutter før full tid, men vingbackens avslutning fra kort hold ble altfor svak og gikk over. Chelsea-manager Antonio Conte var frustrert på sidelinjen.

Bortelaget kjempet og kjempet for 1-1, og til slutt lyktes det for Contes mannskap. Willian kunne glise bredt etter et vidunderlig mål, selv om det var vanskelig å si om han prøvde å legge inn eller avslutte. Uansett ble det matchens siste scoring. Mohamed Salah kom til en god sjanse helt på tampen, men Courtois reddet.

Chelsea må nå jakte en seier mot formsvake Swansea i serien onsdag. Liverpool gjester Stoke samme dag.

