Tarjei Bø suveren i IBU-cupen på Sjusjøen

Bø er tatt ut til verdenscupåpningen i Östersund, men fikk lov til å få enda et løp under beltet før avreise til Sverige.

Stryningen viste sin kapasitet i sporet og ledet fra start til mål, tross én strafferunde på stående skyting.

God norsk dag

– Jeg kjente meg bra i dag og visste at jeg måtte starte hardt for å få et overtak med kapasiteten min. Jeg er glad for at jeg startet tidlig, og fikk satt press på mine konkurrenter, sa Bø etter sprinten.

– Jeg reiser videre til Östersund mandag, og jeg trengte bare én konkurranse til her. Jeg er glad for at de lot meg konkurrere selv om jeg skal gå verdenscup, la han til.

Bøs seier kom på en god norsk dag på Sjusjøen, da det var fire nordmenn blant de seks første. Fredrik Gjesbakk skjøt like mange strafferunder som Bø, men gikk saktere i sporet og endte 23,7 sekunder bak på andreplass.

Brun-Lie beste norske

Vetle Sjåstad Christiansen tok fjerdeplassen, mens Fredrik Mack Rørvik ble nummer seks.

Overraskelsesmannen under den nasjonale åpningen på Sjusjøen forrige helg, Erlend Bjøntegaard, pådro seg to strafferunder og endte som nummer 12.

Denise Herrmann vant kvinnenes sprint med to strafferunder, fire sekunder foran Katharina Innerhofer, til tross for at Innerhofer skjøt feilfritt. Thekla Brun-Lie ble beste norske på tredjeplass, 9,8 sekunder bak Herrmann, med to fulle hus.

