Stolt Stöckl etter norsk maktdemonstrasjon

Robert Johansson, Anders Fannemel, Daniel-André Tande og Johann André Forfang sørget for at Tyskland på 2.-plass ble hektet av med hele 67,3 poeng.

– Det har vel aldri skjedd før at et lag har vunnet med så stor avstand som dette. Jeg kan i hvert fall ikke huske at noen andre har vunnet med over 60 poeng. Vi må fortsette å jobbe hardt, for jeg er sikker på at det ikke tar lang tid før de andre henter oss inn igjen, sa Stöckl til NTB etter lagseieren og fortsatte:

– Vi har ting å jobbe med. Det ene er stilpoeng. Det virker som vi taper noen poeng når vi hopper like langt som de andre, og det skyldes for dårlig nedslag. Alle er ikke 100 prosent sikre på det. De må være mer bestemt.

Men akkurat i Ruka lørdag var laget mer enn bestemt nok. For en gangs skyld var det perfekte forhold i bakken, og Norge holdt nervene i sjakk gjennom hele konkurransen.

– Jeg er helt ekstremt fornøyd. Det var en fantastisk dag i bakken, og jeg vet nesten ikke helt hva jeg skal si. Alle fire utøverne klarte å ta ut to gode hopp, og det var det som utgjorde forskjellen. Hos de andre var det noen som slet litt og gjorde noen tekniske feil. Det gjorde ikke våre gutter. Det er stort, sa Stöckl.

Selvtillit

Seirer gjør godt i idrett. Dette skal Stöckl og landslaget utnytte for det det er verdt i tiden som kommer.

– Dette gir stor selvtillit for hele laget, og det gjør at de kan stole på det de har gjort gjennom sommeren. Teknikken fungerer, alt er på plass og de kan faktisk vinne hopprenn. Det gir en veldig god start på sesongen.

– Det viktigste laghopprennet går i februar?

– Det er fortsatt en lang vei dit, og de andre jobber også mot det. Men vi har i hvert fall sett at vi kan vinne renn, og det er bra. Det største målet for sesongen er å vinne gullet i laghopp i Pyeongchang (OL). Det er fordi det alltid er noe spesielt å vinne med hele laget. Da vet vi at vi har gjort det bra sammen med mange utøvere. Det er viktig for oss å ha mange som gjør det bra.

Selv om det var blandet kost i fredagens kvalifisering, var Norge på plass da det ble alvor lørdag kveld.

– Det skyldes at de alle sammen er veldig rolige, og det skyldes igjen at de hadde med seg god selvtillit etter lagkonkurransen i Wisla sist helg. Det var en fantastisk start der, og det fortsatte også i dag. Nå har vi fire utøvere som alle har prestert i to konkurranser på rad, sa Stöckl.

Forventninger

– Hva forventer du av rennet i morgen?

– Vi ser at vi har fire gode hoppere, men problemet er at andre har mange gode også. Det blir ikke lett å komme på pallen i det individuelle rennet i morgen, sa Stöckl.

To av de norske som det er lov å ha forhåpninger til er Johann André Forfang og Daniel-André Tande. Begge var solide i lagkonkurransen.

– I går hadde vi en tøff start, og vi måtte kneppe opp et par hakk. Det klarte vi. I dag var vi veldig skjerpet. Det var sterkt av oss i dag, og dette bygger selvtillit. Det er lurt så tidlig på sesongen, sa Forfang til NTB.

– Dette skyldes enkelt og greit at vi har vært veldig flinke i de to siste ukene til å mobilisere inn i lagkonkurranser. Det er kult når hele laget presterer i to lagkonkurranser på rad. Da er det ekstra morsomt å vinne hopprenn. Vi synes disse konkurransene er viktig, og da må vi bare gjøre det bra. Jobben min blir å mobilisere like bra inn i individuelle konkurranser og fortsette like bra gjennom hele vinteren, konkluderte Tande.

Han hoppet 140,5 meter som best lørdag, og det var bare en halv meter bak hans beste hopp noen gang i Ruka.

Østerrikeren Stefan Kraft var lengst av alle med 147,5 meter. Det var ny bakkerekord.

