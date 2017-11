Northug forsvant ut allerede i kvartfinalen

NTB Sport

Northug ble nummer fire i sitt kvartfinaleheat og lå lenge inne på lucky loser-listen, men tiden holdt ikke til semifinale.

Fredrik Riseth var best i Northugs kvartfinale med tiden 3.32. Northug klokket inn 3,6 sekunder bak, men måtte se at en plass i semifinalen forsvant til tross for en god avslutning på kvartfinalen.

– Vi hadde håpet på et par heat til, sa Northug-trener Stig Rune Kveen til VG.

Nummer 20 i prologen

Uten å anstrenge seg for mye hadde Northug blitt nummer 20 i sprintprologen. 9,90 sekunder skilte opp til prologvinner Riseth.

Northug ønsket ikke å uttale seg til Skiforbundets egen TV-sending etter kvartfinaleexiten på Gålå.

– Det er litt som forventet. Han er litt seig i frasparkene. Men det er bare å jobbe videre for det som skal skje fremover, sa Kveen til NRK.

Petter Northug fikk ikke delta i verdenscuprennene i Ruka i helgen. I stedet tester medaljegrossisten formen på Gålå.

Vrakingen av Northug har skapt storm i Norge den siste uken.

Skrudd på?

– Betyr resultatet her at det var riktig å ikke ta ham ut til verdenscupen, spurte VG trener Kveen om?

– Jeg vil ikke uttale meg om det. Vi vet ikke hvor mye hodet til Petter er skrudd på når han går her i Norgescupen. Han trenger i hvert fall å trene bra til neste helg, sa Northugs trener.

Neste helg skal Northug derimot få muligheten i verdenscupen. 31-åringen får en plass på hjemmebane i Lillehammer.

