Norge tok sin fjerde strake lagseier i hopp

Ingen var i nærheten av de norske hoppgutta i Finland. Robert Johansson, Anders Fannemel, Daniel-André Tande og Johann André Forfang hadde ledelsen fra start til slutt og var til slutt hele 67,3 poeng foran Tyskland på annenplass.

Finaleomgangen startet med hopp på over 140 meter fra både Johansson og Fannemel, som økte det allerede store forspranget fra første omgang.

Tande hoppet 134,5 meter, og ga dermed Norge et forsprang på over 90 poeng før den siste puljen.

Den nye ankermannen for dagen fikk en enkel oppgave med å sikre seieren. Forfang hoppet 141,5 meter og kunne juble for Norges 20 seier i laghopp i verdenscupen.

Ledet klart

Vikersund, Planica, Wisla og Ruka. Fire lagkonkurranser der Norge endte på topp (de to siste forrige sesong og de to første i høst), Det har aldri skjedd før, men etter den suverene seieren lørdag var seiersrekken et faktum.

Polen var en av de største konkurrentene, men havnet i bakleksa da Piotr Zyla ble diskvalifisert på grunn av hoppdressen i første omgang

Norge hadde en ledelse på 25,9 poeng ned til Tyskland og 37,6 til Japan etter første omgang. Tande gjorde som forrige helg i Wisla og var omgangens beste med et hopp på 140,5 meter.

Stefan Kraft hadde rennets lengste hopp med 147,5 meter for Østerrike, som bare ble nummer fire.

Norge var det likevel ingenting å gjøre med og virker uslåelige i lagkonkurranser om dagen.

Søndag kommer en ny mulighet for de norske til å klatre på pallen individuelt for første gang denne sesongen.

