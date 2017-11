Monica Knudsen blir Vålerenga-trener

NTB Sport

Samtidig er det klart at tidligere landslagstrener Eli Landsem går inn som sportssjef i Oslo-klubben.

Knudsen har tidligere trent LSK Kvinner til tre seriemesterskap.

– Det er mye potensial i Vålerenga Fotball, og det blir en spennende utfordring å få lov til å bidra til at klubben tar ytterligere steg, etablerer seg helt i toppen av norsk fotball, og kan ta steget ut i Europa. Etter et år på sidelinjen, gleder jeg meg til å komme ut på feltet igjen og jobbe tett med spillere og støtteapparat. Det blir en bra utfordring for meg og jeg er spent på hva vi kan få til, sier Knudsen.

Landsem har sittet i styret i Vålerenga i flere år. Hun går inn i en nyopprettet stilling som sportssjef.

– Vålerenga har et stort potensial også på kvinnesiden, og jeg ser fram til å være med å forløse mer av dette i de kommende årene. Vi skal sette en enda tydeligere retning og kurs, og bygge opp kompetanse og en kultur for toppidrett, sier Eli Landsem i en pressemelding.

Hovedtrener i 2017, Kjell Gustad, var ønsket med videre, men har takket nei til å fortsette i VIF.

Styremedlem Runar Kvemen sier følgende om Vålerengas storsatsing på kvinnene:

– Klubben har vedtatt å være Norges ledende klubb på jente- og damesiden innen 2020. Prosjektet har vokst raskt, og vi har hatt fremgang. Nå er tiden inne for å ta neste steg, og vi skal være langt fremme i den utviklingen som nå skjer i norsk kvinnefotball.

(©NTB)