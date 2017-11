Dortmund-problemene fortsatte i ellevilt Ruhr-derby

NTB Sport

Dermed lever Peter Bosz utrygt i jobben som Dortmund-trener. Nederlenderen er under stort press etter over en måned med elendige resultater. Storklubben har kun tatt 2 av 18 mulige poeng på de seks siste kampene i tysk Bundesliga.

– Dette er hardt å svelge. Du føler bare på skuffelse. Slikt skal ikke kunne skje når du leder 4-0, sa en tydelig preget Bosz etter nok en Dortmund-nedtur.

Lørdagens Ruhr-derby vil ikke bli glemt med det første. Etter 25 minutter ledet Dortmund 4-0 etter scoringene til Pierre-Emerick Aubameyang, Benjamin Stambouli (selvmål), Mario Götze og Raphaël Guerreiro.

Med en slik overkjøring i første omgang trodde de fleste at Dortmund kom til å ta sin første seier siden 30. august. Men de gul- og svartkledde har slitt enormt med å forsvare seg i høst, og problemene fortsatte lørdag.

Mistet kontrollen

I det 61. minutt tente Guido Burgstaller håpet for Schalke. Bare fire minutter senere sørget Amine Harit for at det plutselig sto 2-4.

Dortmunds storstjerne Aubameyang fikk marsjorde da han pådro seg sitt annet gule kort med litt under 20 minutter igjen. Hjemmelaget så likevel ut til å holde unna for Schalke-presset, men i sluttminuttene glapp det igjen helt bakover.

Daniel Caligiuri gjorde 3-4 i det 86. minutt, mens Naldo utlignet til 4-4 på overtid.

– Vi fortsatte ikke å spille fotball etter det røde kortet. Spillerne begynte å miste ballen raskt, og vi klarte ikke å utnytte rommet vi fikk. Men jeg ønsker ikke å finne unnskyldninger for dette, sa Bosz.

Den tidligere Ajax-treneren fikk en forrykende start på livet i Dortmund. Etter sju ligakamper sto laget hans med 19 av 21 mulige poeng. Det var klubbens beste sesongstart noensinne. Men den siste måneden har alt gått på tverke.

I mesterligaen er Dortmund allerede slått ut. Fasiten er to poeng etter fem av seks gruppekamper.

Heynckes-tap

Etter lørdagens kamper ligger Dortmund på femteplass med sine 21 poeng. Det skiller åtte poeng opp til serieleder Bayern München, som senere på kvelden tapte 1-2 i bortemøtet med Borussia Mönchengladbach.

Det var Bayerns første tap etter at Jupp Heynckes i oktober tok fatt på sin fjerde trenerperiode i klubben.

Straffemålet til Thorgan Hazard ga Gladbach ledelsen i det 39. minutt. Like etter økte Matthias Ginter til 2-0. Bayern fikk et håp om poeng da Arturo Vidal reduserte med et kvarter igjen på klokka, men vertene holdt unna og tok sin annen strake seier.

Med tapet tok RB Leipzig innpå bundesligalederen. Forrige sesongs ligatoer vant 2-0 hjemme mot Werder Bremen, og nå skiller det kun tre poeng opp til Bayern.

Naby Keïta og Bernardo scoret målene for Leipzig.

