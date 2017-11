Dortmund kastet bort 4-0-ledelse i Ruhr-derbyet

NTB Sport

Dermed lever Peter Bosz utrygt i jobben som Dortmund-trener. Nederlenderen er under stort press etter over en måned med elendige resultater. Storklubben har kun tatt 2 av 18 mulige poeng på de seks siste kampene i tysk Bundesliga.

Lørdagens Ruhr-derby vil ikke bli glemt med det første. Etter 25 minutter ledet Dortmund 4-0 etter scoringene til Pierre-Emerick Aubameyang, Benjamin Stambouli (selvmål), Mario Götze og Raphaël Guerreiro.

Med en slik overkjøring i første omgang trodde de fleste at Dortmund kom til å ta sin første seier siden 30. august. Men de gul- og svartkledde har slitt enormt med å forsvare seg i høst, og problemene fortsatte lørdag.

I det 61. minutt tente Guido Burgstaller håpet for Schalke. Bare fire minutter senere sørget Amine Harit for at det plutselig sto 2-4.

Dortmunds storstjerne Aubameyang fikk marsjorde da han pådro seg sitt annet gule kort med litt under 20 minutter igjen. Hjemmelaget så likevel ut til å holde unna for Schalke-presset, men i sluttminuttene glapp det igjen helt bakover.

Daniel Caligiuri gjorde 3-4 i det 86. minutt, mens Naldo utlignet til 4-4 på overtid.

Bosz fikk en forrykende start på trenerlivet i Dortmund. Etter sju ligakamper sto laget hans med 19 av 21 mulige poeng. Det var klubbens beste sesongstart noensinne. Men den siste måneden har alt gått på tverke.

I mesterligaen er Dortmund allerede slått ut. Fasiten er to poeng etter fem av seks gruppekamper.

