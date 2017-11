Dansk fotballfeide over

NTB Sport

Dermed er den svært mye omtalte konflikten i dansk fotball løst. Dansk Boldspil-Union (DBU), som tilsvarer Norges Fotballforbund, er kommet til enighet med Spillerforeningen om en landslagsavtale for spillerne på kvinnelandslaget og herrenes U21-landslag.

Nå har DBU-ledelsen godkjent avtalen, som har tilbakevirkende kraft fra 1. september og fram til 31. august 2021. De to siste gangene kvinnelandslaget og U21-landslaget i Danmark har vært samlet, har de spilt under en midlertidig overenskomst.

For Danmarks kvinnelandslag kommer løsningen etter en dramatisk høst der VM-kvalifiseringskampen mot Sverige ble avlyst etter at spillerne nektet å spille.

Ifølge Ritzau innebærer den nye avtalen at det årlig skal spyttes inn 2 millioner kroner mer per sesong til damelandslaget. Samtidig skal spillernes honorar og stipendier stige med 180 prosent.

Det er og kommet nye regler for når spillerne kan møtes i Spillerforeningens regi under landslagssamlinger. DBU har tidligere ment at slike fagforeningsmøter er en forstyrrende faktor for de sportslige forberedelsene.

Danmark ble dømt til 0-3-tap mot Sverige. Danskene møtte aldri til kamp ettersom spillerne streiket i protest som følge av manglende enighet om ny landslagsavtale.

