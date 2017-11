Bottas i pole etter banerekord i Abu Dhabi

NTB Sport

Med tiden 1.36,231 satte Bottas banerekord i flomlyset i Abu Dhabi. Han slo lagkamerat og verdensmester Lewis Hamilton med 0,172 sekunder. Det er fjerde gang i år at finnen sikret seg pole position.

Ferrari-stjernen Sebastian Vettel kjørte inn til tredjeplassen. Tyskeren var over halvsekundet bak Bottas' rekordtid.

– Jeg var så skuffet etter forrige løp i Brasil. Da var jeg i pole, men klarte ikke å vinne. I morgen har jeg et klart mål, sa Bottas etter sin annen strake kvalifiseringsseier i formel 1-sirkuset.

Hamilton tok sin fjerde strake VM-tittel med to runder igjen av sesongen. Mercedes-laget går for å avslutte sesongen med et smell.

Vettel måtte se seg slått i VM-sammendraget etter en noe skuffende høst. Han kjemper søndag om å sikre seg annenplassen sammenlagt. Det skiller 22 poeng ned til treer Bottas.

(©NTB)