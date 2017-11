Northug stiller til start på Gålå

NTB Sport

Northugs trener Stig Rune Kveen overfor NRK at 31-åringen stiller til start i to renn.

– Petter går 15 km fristil fredag og etter planen den klassiske sprinten lørdag, sier Kveen.

– Han gjør dette for å få trent bra og for å gå mange kilometer på ski, sier treneren til VG.

Til NRK sier Kveen at skistjernen ikke har forsonet seg med at han ble vraket til verdenscupåpningen i Ruka, men at de nå må se framover.

– Rennene på Gålå blir to gode gjennomkjøringer for Petter.

Avslappet

Kveen sier til Adresseavisen at Northug er avslappet foran sesongdebuten.

– Han er veldig avslappet. Det er overhodet ikke noe press på Petter for at han skal prestere på Gålå. Også Vidar Løfshus (langrennssjef) har vært klar på at Petter trenger en gjennomkjøring, sier Kveen.

Rennleder på Gålå Audun Skattebo sier til VG at det bare er positivt med litt ekstra fokus på arrangementet.

– Det gjøres en veldig viktig jobb her for de nest beste, som skal forsøke å kvalifisere seg til verdenscup. Dette er et viktig renn for norsk langrenn. Som arrangør er det moro at Petter stiller, sier Skattebo.

– Lykke til i Ruka

Northug ble ikke tatt ut til Finland etter at han ikke stilte til start på Beitostølen for en uke siden, på grunn av sykdom. En skuffet Northug svarte med å legge ut et bilde på bildedelingstjenesten Instagram, der han raljerer med landslagsledelsen og laguttaket.

Utblåsningen ble ikke tatt godt imot i Skiforbundet som varslet at de ville ta saken opp internt med Northug. Også flere utøvere har reagert på det de oppfatter som brudd på retningslinjene for sosiale medier.

Adresseavisen skriver at Northug torsdag la ut en melding på Facebook der han ønsket alle landslagsløperne lykke til i Finland: «Lykke til i Ruka. Håper langrennsformen deres er bedre enn insta-formen min».

