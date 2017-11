Mata vil følge i United-legendens fotspor

NTB Sport

– Hvorfor ikke? Svarer Mata på spørsmål fra ESPN om han kunne tenke seg å avslutte karrieren i Manchester United, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Jeg er 29 år og jeg håper jeg kan spille i mange år framover, sier Mata.

– Det ville være fantastisk om jeg kunne spille til jeg blir 40 år gammel, slik Ryan Giggs gjorde, men det er fortsatt lenge til, sier han videre.

Da Jose Mourinho kom til United i 2016 ble det spekulert i om Matas tid i United ble kortvarig. Mourinho lot Mata gå fra Chelsea til United da de to var sammen i London-klubben i 2014. Men slik ble det ikke. Spanjolen har blitt en viktig brikke i portugiserens mannskap.

Matas kontrakt med United går ut etter sesongen, men klubben har mulighet til å forlenge kontrakten med ett år, noe Mata er åpen for.

– Jeg er fornøyd her. Det er en kjempeklubb, og støtten her er enorm. Jeg ble fort vant til å bo i Manchester, og nå har jeg spilt her i fire år, sier spanjolen.

Mata startet tidligere i år prosjektet «Common Goal», som oppfordrer profesjonelle fotballspillere til å donere minimum én prosent av lønnen til veldedighet.

– Jeg er glad for visjonen om at fotball kan være et verktøy til å endre sosiale ulikheter, sier han.

Mata har spilt 159 kamper for United og scoret 37 mål.

(©NTB)