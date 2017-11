Jansrud tredjemann på trening, Svindal nummer 29

NTB Sport

Etter flere avlysninger, mye som følge av bløt snø, ble den første og siste treningen gjennomført fredag.

Franske Adrien Theaux var raskest med tiden 1.51,54, mens østerrikske Matthias Mayer ble nummer to. Kjetil Jansrud fulgte like etter på tiden 1.52,23, mens Aleksander Aamodt Kilde endte som nummer to, knappe to sekunder etter Theaux.

For Aksel Lund Svindal gikk det ikke like fort. Han endte som nummer 29 med tiden 1.54,39.

- Det var veldig vanskelig i denne første og siste treningen. Det var mørkt og forholdene var naturligvis ikke like gode som vi er vant til. Men jeg håper på gode forhold under morgendagens renn, sier Svindal til NTB og legger til at han håper på en pallplass lørdag.

- Jeg vil gjerne være med å kjempe om å komme topp tre og det er målsettingen min. Så får vi se om jeg klarer å oppnå det.

(©NTB)