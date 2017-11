Harsem stort lyspunkt i norsk fiaskosprint

NTB Sport

På en ellers begredelig norsk dag gikk Harsem enkelt til finale. Der måtte hun strekke våpen mot et knippe konkurrenter, men ble nummer fem.

Kontrasten til forrige helgs klassiske sprint på Beitostølen var voldsom. Da gråt 28-åringen av skuffelse og rådvillhet i målområdet etter å ha røket ut i semifinalen.

– Dette betyr veldig mye for meg. Jeg har slitt litt med den mentale biten en tid, og da er det gøy for meg å vise for meg selv at jeg kan, sa Harsem til NTB i målområdet.

– Jeg er ikke helt fornøyd med finalen, men jeg er fornøyd med å gå til finale, for det er ikke hverdagskost for meg, tilføyde hun.

Nilsson igjen

Svenske Stina Nilsson vant fredagens sprint foran den amerikanske overraskelsesjenta Sadie Bjornsen. Russiske Julia Belorukova tok tredjeplassen, foran svenske Ida Ingemarsdotter.

Nilsson gjentok dermed fjorårsseieren i Ruka. Også for to år siden var hun på pallen.

– Dette var en fin måte å starte på. Jeg har lyktes veldig godt her de tre siste årene, fastslo den svenske vinneren.

Foruten Harsems sterke pallplass endte sprintåpningen i Ruka i norsk nedtur på kvinnesiden. Harsem var eneste norske lyspunkt. Varden Meråker-løperen er tilbake på landslaget denne sesongen.

Norsk nedtur

Ved siden av Harsem var Anna Svendsen eneste norske jente som sikret seg avansement fra prologen. Svendsen ble slått ut i kvartfinalen.

Marit Bjørgen, Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Silje Øyre Slind, Mari Eide, Ragnhild Haga og Tiril Udnes Weng røk alle ut i prologen.

Etter målgang vedgikk smøresjef Knut Nystad at det hele skyldtes en smørebom. Brorparten av de norske stjernene var slått med mer enn 15 sekunder av prologvinner Ida Ingemarsdotter.

De svake norske plasseringene betyr at sterke sammenlagtkandidater som Weng og Bjørgen har fått forringet sjansene sine i minitouren betraktelig. En annen av tourfavorittene, svenske Charlotte Kalla, røk ut i semifinalen.

(©NTB)