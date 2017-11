Skal undersøke demens-fare hos fotballspillere

NTB Sport

Det engelske fotballforbundet (FA) opplyser at den uavhengige forskningsundersøkelsen vil se på det som kalles degenerativ neurokognitiv sykdom hos fotballspillere, for å se om gjentatt headinger av ballen øker sjansene for å lide av demens.

Avgjørelsen om å starte opp studien kommer etter to års forskning, og etter et BBC-program med den tidligere engelske kaptein Alan Shearer, som satte søkelyset på problemet.

Shearer har fått undersøkt hjernen for å avdekke om den har tatt skade av alle headingene.

– Det har vært veldig nervepirrende å bli testet. Jeg har svært dårlig hukommelse, men jeg vet ikke om det kommer av at jeg hører dårlig etter eller om jeg husker dårlig, sier sa Shearer i et intervju med avisen Daily Mirror.

Forskningen vil starte opp i januar, og vil ifølge FA-president Martin Glenn være den mest omfattende studien noensinne om den langsiktige helsen til fotballspillere.

Shearer mener det fortsatt mangler vitenskap når det gjelder en mulig sammenheng mellom fotball og hjerneskader.

– Det er ikke forsket nok på dette. Myndighetene har vært veldig tilbakeholdne når det gjelder å finne svar. Det er blitt feid under teppet, og det er ikke bra nok. Fotballen må ta seg av eldre spillere med demens i stedet for at de blir sendt på skraphaugen, sier den tidligere Blackburn- og Newcastle-stjernen.

47-årige Shearer scoret 260 mål i Premier League. Med det er han tidenes mestscorende spiller i den engelske toppserien. 46 av dem kom fra headinger.

– For hvert eneste mål jeg har scoret med hodet må jeg har gjort den samme øvelsen 1000 ganger på trening. Det må sette meg i faresonen hvis det finnes en sammenheng (mellom støt mot hodet og demens), sier Shearer til avisen.

Prosjektet skal gjennomføres ved University of Glasgow og Hampden Sports Clinic.

