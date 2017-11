Russisk langrennstrener: – Dette gjør meg litt glad

NTB Sport

Det opplyser Det internasjonale skiforbundet (FIS) i en pressemelding torsdag ettermiddag.

FIS' dopingpanel vil avvente bevismateriale fra Den internasjonale olympiske komité (IOC) før det eventuelt ønsker å utestenge utøverne.

– FIS' dopingpanel er forpliktet til å vente til IOCs disiplinærkommisjons avgjørelser er støttet av detaljer om bevismaterialet som ligger til grunn, før det kan iverksette ytterligere tiltak, heter det blant annet i pressemeldingen.

– Jeg trodde ikke det kunne bli verre enn sist år da suspensjonen mot utøverne kom, men så kom IOC med diskvalifikasjonen fra Sotsji-OL og utestengelse fra framtidige OL. Det var et sjokk ikke bare for meg, men også for utøverne. De er helt nede, og jeg håper at CAS vil gjøre en ordentlig etterforskning og at de kommer fram til en annen avgjørelse enn FIS, sa Russlands trener Markus Cramer til norske medier torsdag.

– Ja. Når noen tester positivt må vedkommende utestenges, men når det ikke er noen positiv test, stiller det seg annerledes. Og det er situasjonen i dag, tilføyde han.

Går i Finland?

Aleksander Legkov, Jevgenij Belov, Julia Ivanova, Jevgenia Sjapovalova, Alexej Petukhov og Maxim Vylegzjanin tillatelse til å konkurrere i verdenscupen inntil videre. Legkov har fra før signalisert at han skal stå over verdenscupåpningen i finske Ruka.

Cramer sier dette om den avgjørelsen:

– Dette gjør meg i det minste litt glad. Dette var et lite steg i riktig retning at de kan konkurrere her, og jeg er sikker på at FIS vil gjøre en grundig og seriøs undersøkelse og at de ikke tar noen avgjørelse uten bevis, sa Cramer.

FIS kan bekrefte at Russlands nasjonale skiforbund har innført et uavhengig testprogram som omfatter alle russiske utøvere som konkurrerer på internasjonalt nivå. Siden juni i år har dette antidopingprogrammet også omfattet utøvere som er utenfor FIS' testgruppe.

Mistet OL-gull

Aleksandr Legkov gikk til topps på femmila i OL i Sotsji i 2014, men nylig ble han og de fem andre langrennsløperne utestengt for alle OL i framtiden av IOC. I tillegg ble resultatene deres fra Sotsji-OL strøket.

De seks løperne er funnet skyldige i brudd på antidopingreglementet i forbindelse med lekene på hjemmebane i 2014, på bakgrunn av funn i den mye omtalte McLaren-rapporten. IOC har ikke lagt fram noen positive dopingprøver, men mener at prøver av russiske utøvere har vært manipulert.

Fredag kan flere av løperne stå på startstreken i Nord-Finland.

(©NTB)