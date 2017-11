Perlemål ikke nok for Solbakkens FCK

NTB Sport

Bortekampen mot russiske Lokomotiv Moskva endte med 1-2-tap. Jefferson Farfán scoret begge hjemmelagets mål.

Resultatet betyr at FCK nå må håpe at FC Sheriff taper sin hjemmekamp mot Zlin senere torsdag. Det vil nemlig gjøre veien til utslagsrundene langt enklere for Solbakkens menn.

Uansett er det fortsatt sånn at københavnerne sikrer avansementet med seier mot FC Sheriff i siste runde av gruppespillet.

FCK har en meget tung periode bak seg i den hjemlige ligaen. To strake tap markerte opptakten til torsdagens kamp i Russland. Der var det lite som tydet på et lag i krise.

Gjestene hang meget godt med fra start og syntes å ha kontroll på begivenhetene. Så glapp det imidlertid to ganger bakover på kort tid. Ved den første situasjonen slapp FCK unna baklengsmål, men etter 17 minutter satte Farfan ballen under bortelagets keeper Robin Olsen.

Midtveis i omgangen vil FCK ha straffe da midtbanespiller Verbic ble holdt i trøya, men dommeren lot være å blåse. Verbic tok i stedet revansje noen minutter senere da han banket inn 1-1 med et vakkert langskudd.

I annen omgang gikk det seks minutter før avgjørelsen falt. Kluss i gjestenes forsvar førte til at Farfan enkelt kunne sette inn sitt andre mål for dagen.

Michael Lüftner var nær ved å utligne for FCK, men headingen gikk over mål.

Med seieren er Lokomotiv Moskva gruppeleder.

