Patrick Thoresen returnerer til SKA St. Petersburg

NTB Sport

Storhamar bekrefter nyheten på sin hjemmeside torsdag, og takker Thoresen for innsatsen.

– Patrick har vært en fantastisk bidragsyter, både på og utenfor isen, og har hjulpet klubben i å bli mer profesjonell på alle områder, sier styreleder i klubben Njål Berge som legger til at han håper Thoresen snører på seg skøytene for Storhamar neste sesong.

Søndagens kamp mot Frisk Asker blir Thoresens siste opptreden i gult og blått denne gang.

– Vi ønsker Patrick masse lykke til i jakten på sitt 3. Gagarin cup-trofe, skriver klubben.

34 år gamle Thoresen står med sju mål og 16 assists på sine 22 kamper i Storhamar-comebacket, men etter bare et halvt år i Hamar-klubben vender han tilbake til KHL-ishockeyen.

Thoresen fikk en klausul i sin kontrakt med Storhamar om at han kan forlate klubben til fordel for utlandet fra 1. desember. Thoresen spilte for SKA i perioden 2011-2015.

