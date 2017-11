Norge slo Tyskland - klare for semifinale i curling-EM

NTB Sport

Norge måtte vinne gruppespillets siste kamp mot Tyskland for å bli klare for semifinale i mesterskapet. Det klarte de norske gutta, som nå møter Sverige i kampen om finalebilletten.

Mot Tyskland tok Team-Ulsrud tok føringen med to poeng i den første runden, før Tyskland tok ett poeng i hver av de to påfølgende rundene. Norge rev igjen til seg initiativet med to nye poeng i den fjerde runden. Men norske poeng også i sjette og tiende runde vant til slutt Team Ulsrud 6-4. Tyskernes to siste poeng kom i runde fem og åtte.

Norge avsluttet dermed gruppespillet med seks seire og tre tap. Sverige vant gruppespillet foran Sveits, begge hadde åtte seire og ett tap. Skottland ble nummer tre, mens Norge fikk den fjerde og siste semifinalebilletten.

Norge tok seks seire og gikk på tre tap i gruppespillet. Samtlige tap kom mot de tre øvrige semifinalistene.

En semifinale betyr også at Ulsruds lag sikret seg OL-tur til sørkoreanske Pyeongchang i februar neste år. Dersom Ulsruds lag ikke hadde nådd semifinalen, måtte de ut i omspill om OL-billetten mot Steffen Walstads lag.

