Klæbo og Harvey synes det er fair at russerne får konkurrere

Klæbo og Harvey representerte utøverne sammen med Jessica Diggins og Federico Pellegrino i et VIP-telt rett ved skistadion i Ruka torsdag ettermiddag. Da var det gått bare 15 minutter siden FIS-avgjørelsen om de seks IOC-utestengte russerne kom.

Dopingpanelet til Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil avvente bevismaterialet fra Den internasjonale olympiske komité (IOC) før det eventuelt ønsker å utestenge utøverne.

– FIS' dopingpanel er forpliktet til å vente til IOCs disiplinærkommisjons avgjørelser er støttet av detaljer om bevismaterialet som ligger til grunn, før det kan iverksette ytterligere tiltak, heter det blant annet i pressemeldingen.

Klokt

FIS-avgjørelsen var ikke overraskende all den tid det har drøyd lenge før de kom med sin beslutning.

Nå vil det drøye enda lenger før det foreligger en endelig avgjørelse, og det er klokt, ifølge både Johannes Høsflot Klæbo og Alex Harvey.

– Jeg fikk akkurat vite det, og jeg synes for så vidt for min del at det er bra. Jeg synes at de beste skal være på startstrek, og at vi skal få en fair konkurranse. Det er det vi får nå, og det er bare bra, sa Klæbo.

– Du er sikker på at de er rene?

– Det skal jeg ikke si, men jeg tror det er bra at vi får konkurrere på lik linje nå i morgen (fredag), og så får vi se.

– Hva tenker du om at de er utestengt fra OL, men får lov til å gå verdenscup?

– Det er en vanskelig situasjon, og jeg kjenner at det er bra at jeg ikke skal sitte å styre dette. Jeg skal konkurrere mot dem som skal stå på startstreken, og det blir likt for alle.

– Snakker dere løperne mye om det?

– Nei. vi snakker lite om det. Vi snakker om det som skal skje. Nå starter verdenscupen, og de blir det kjør. Alle sitter og forbereder seg hver for seg.

Klare tale

Canadieren Alex Harvey har vært med noen lenger enn Klæbo og var enda klarere i sitt syn.

– Alt i rettssystemet, og det som handler om loven, tar tid. Det er prosedyrer som skal følges. Jeg mener det er bedre å bruke tid og få det riktig, enn å gjøre en feil og så havner det i retten, og retten sier at dette var feil og at alle kan delta. Jeg vil heller at de skal ta seg tid i stedet for å forhaste seg og at alt havner i dass.

– Men de er utestengt fra OL i all framtid?

– Ja. Det ser merkverdig ut at de er utestengt i OL, men kan konkurrere i verdenscupen. Men skal FIS nekte dem å gå, må de forklare hvorfor i henhold til avgjørelsen som ble fattet i CAS i sommer. Jeg tror at vi får vite mer innen et par ukers tid, sa Hervey.

CAS opphevet i høst suspensjonen mot de russiske løperne, kort tid før IOC kom med sin beslutning om utestengelse.

