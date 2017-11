Gåsbu-sjef vil ikke invitere idrettspresidenten til ski-NM

NTB Sport

NM-general Gudbrand Skraastad uttaler seg kritisk om mangelen på åpenhet i norsk idrett i et intervju med Hamar Arbeiderblad.

– Det går ikke på Tom Tvedt personlig, men måten han har håndtert åpenhetssaken på, forteller Skraastad til lokalavisen.

Han er organisatorisk leder for ski-NM på Gåsbu januar, men det blir påpekt at skiveteranen uttaler seg på personlig vegne. Selv om Norges Idrettsforbund har lagt fram en rekke reiseregninger og bilag etter press, er ikke Skraastad fornøyd.

– Jeg skjønner godt at Tom Tvedt ikke kan sitte i et vanlig turistsete i et fly på vei til Det fjerne østen, for han er en stor mann. Han ville fått det rimelig vondt etter hvert, så jeg skjønner godt at han må ha et oppgradert sete, og prisen har jeg ikke noe problem med å forstå, sier Skraastad.

Han har også forståelse for at god mat og godt drikke hører med når man har internasjonale gjester.

– Men det jeg ikke skjønner, og det dette går på, er hvorfor det skal være så fordømt hemmelig alt sammen.

– Tom Tvedt har frontet et rungende nei (til innsyn i reiseregninger og bilag) i lang, lang tid, helt til han måtte snu under press, blant annet fra Linda Hofstad Helleland (kulturminister). Hun har presset ham voldsom, og har vært hard mot ham. Jeg kunne heller tenkt meg å invitere henne enn Tom Tvedt. Grasrota har reagert kraftig på hvordan Tvedt har håndtert saken, sier Skraastad.

Han sier at Gåsbu-arrangøren ikke vil invitere Tvedt til ski-NM i januar.

– Det kommer ikke noen invitasjon nå. Ingenting kan forandre mitt syn på saken på den korte tiden, sier Skraastad.

Tom Tvedt har foreløpig ikke kommentert HAs sak, men har uttalt at han vil komme tilbake med sitt svar. Etter avisens henvendelse til idrettspresidenten, har Norges Skiforbund kontaktet Skraastad og gjort det klart at Tom Tvedt skal inviteres, skriver Hamar Arbeiderblad.

