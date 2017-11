Frustrert Bolly etter nok et skadeavbrekk: – Det har vært veldig tungt

NTB Sport

«Jumpers knee», hamstringtrøbbel og en tilbakevendende overbelastning i en hofteleddsbøyer. 27 år gamle Mathis Bolly har slitt med skader over flere sesonger, noe som har begrenset antall kamper både for Fürth og gamleklubben Fortuna Düsseldorf. Forrige Fürth-kamp kom som innbytter mot Union Berlin (1-2-tap) 21. mai. Først nå peker pilen oppover igjen.

– Jeg har ikke vært aktuell for spill siden mai. Det er først nå at jeg har begynt å trene igjen, sier den tidligere Lillestrøm-spilleren til NTB.

– Det er smerter i hofteleddsbøyeren som har holdt meg ute, jeg har slitt med det tidligere også. Det er en skade som kommer av overbelastning. Situasjonen har ikke vært optimal, men jeg regner med å være tilbake i trening med laget om noen uker. Målet er å spille en kamp eller to før juleferien, sier Bolly.

Ikke vurdert karriereslutt

Den fotrappe 27-åringen legger ikke skjul på at de mange skadeavbrekkene har preget ham.

– Det er absolutt frustrerende. Det bremser jo utviklingen min som spiller, sier han.

– Du har vært ute i flere – og lange – perioder. Har du vurdert å legge opp?

– Det har vært veldig tungt til tider, mange tilbakefall, men jeg gir ikke opp. Jeg kan ikke legge opp. Jeg er fortsatt veldig motivert for å utvikle meg som fotballspiller, svarer han.

– Hvordan har du holdt motet oppe?

– Man bruker mer tid på støttespillere. Familie, gode venner. De blir ekstra viktige da.

Kontrakten med Fürth går ut til sommeren. Bolly tenker foreløpig lite på hva fotballframtiden bringer.

Norge-retur fortsatt aktuelt

– Først og fremst konsentrerer jeg meg om å bli helt frisk. Det er «førstepri». Så får jeg se på mulighetene etter det, sier kantspilleren.

Bolly har tidligere åpnet døren for en retur til norsk fotball. Han dro fra Lillestrøm til Düsseldorf i 2013.

– Norge og Eliteserien er aldri uaktuelt. Det er noen fornuftige trenere der, absolutt. Samtidig har jeg vært en del år i utlandet nå. Det viktigste for meg er uansett å være et sted der jeg får riktig treningsbelastning, slik at jeg kan være frisk og spille fotball.

– Du kan snart snakke med andre om framtiden. Hvis norske klubber har deg i siktet, er det fritt fram for å kontakte agenten din?

– Ha, ha. Ja, det er bare å kontakte ham, svarer Bolly og ler.

Delt ansvar

– Men jeg har en kontrakt med Fürth, og den respekterer jeg. Som sagt konsentrerer jeg meg om å bli skadefri nå. Man forsvinner litt fra fotballkartet når man er ute så lenge, innrømmer han.

Bolly er klar på at han må bli enda flinkere til å forebygge skader.

– At belastningsskaden i hoften kom tilbake, det vil jeg si er litt delt skyld mellom meg og trenerteamet her. Jeg må bli flinkere til å si fra, men samtidig må jeg ha et treningsregime som er tilpasset meg. Jeg er en eksplosiv spiller. Der kan nok begge parter bli flinkere, sier 27-åringen og gjentar at han også må ta en del av ansvaret.

– Du er kjent for hurtigheten din. Har den lidd som følge av skadene?

– Absolutt ikke. Heldigvis. Det er en gave jeg har, sier han humrende.

