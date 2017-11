Bruun i tre nye år for Danmarks håndballdamer

NTB Sport

Bruun tok over det danske landslaget i 2015, da han skrev under en treårsavtale med Danmarks håndballforbund (DHF). Nå har han forlenget kontrakten med ytterligere tre år, fram til 2021.

– Vi er glade for det arbeidet han har gjort med landslaget de siste årene, men vi er enda gladere for at han har takket ja til å fortsette arbeidet, sier sportssjef Morten Henriksen i DHF.

Han legger ikke skjul på at det var viktig å få avklart situasjonen før VM i desember, slik at saken ikke tar for mye oppmerksomhet inn mot mesterskapet.

