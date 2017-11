Bislett-generalen skal vise fram norske stjerner

NTB Sport

Torsdag ble neste års Diamond League-programmet offentliggjort. Hoen er mer enn godt fornøyd med øvelsesutvalget som presenteres for Bislett-publikummet neste sommer.

– Jeg føler vi har fått til det meste av det vi ønsket oss. Får vi til alt, kan det bli en kveld for historiebøkene, sier den tidligere høydehopperen til friidrett.no.

For kvinnene har både 100 meter, 400 meter, 800 meter, 100 meter hekk, 400 meter hekk, 3000 meter hinder, tresteg, stav og spyd fått plass på Bislett-programmet.

– Med unntak av korthekken er alt Diamond League-øvelser, sier Hoen.

Det betyr at store norske profiler som Isabelle Pedersen, Amalie Iuel, Hedda Hynne, Karoline Bjerkeli Grøvdal og Sigrid Borge får prøve seg i internasjonale felt.

Warholm trekkplaster

På herresiden blir det blant annet 200 meter, 1500 meter (U20), en engelsk mil, 10000 meter, 400 meter hekk, høyde og diskos i friidrettens storstue i hovedstaden.

Med unntak av 1500-meteren og 10000-meteren er alt Diamond League-øvelser.

– Karsten Warholm blir naturligvis det store trekkplasteret, men det ligger mange muligheter her, sier stevneleder Hoen.

– I fjor hadde vi (en engelsk) mil for Jakob Ingebrigtsen og 1500 meter for Filip (Ingebrigtsen). I år blir det motsatt, og i tillegg er jo Henrik tilbake og kan stille på drømmemilen mot Filip, tilføyer han.

Også Jonathan Quarcoo, Sven Martin Skagestad og kulestøter Markus Thomsen vil kunne vise seg fram. Kulekonkurransen går for øvrig dagen før stevnet i Oslo sentrum.

Stjerne-signeringer

Om kort tid går stevneleder Hoen i gang med å sikre seg signaturene til de internasjonale stjernene han ønsker seg på startlista. Høydehopper Mutaz Barshim, som satte ny stadionrekord i år med 2,38, står blant annet på ønskelista.

Gledelig for Karsten Warholm og Amalie Iuel er det for øvrig at 400 meter hekk for menn og kvinner har fått plass i sju Diamond League-stevner neste sesong.

– Blant arrangørene er det stor interesse for denne øvelsen, og det gjør jo at Karsten og forhåpentligvis også Amalie får flere muligheter til å vise seg fram, sier Hoen.

