Alt håp om avansement ute for RBK, tapte 0-1 for Real Sociedad

Forutsetningene foran kampen på Lerkendal var enkle. Kun seier var godt nok dersom Rosenborg fortsatt skulle ha håp om avansement til neste års utslagsrunder.

Den oppgaven kunne mannskapet til Kåre Ingebrigtsen ha løst. Hjemmelaget produserte flere fine målsjanser både før og etter pause, men effektiviteten manglet.

I stedet kom avgjørelsen i motsatt ende av banen på overtid. Mikel Oyarzabal var våkent framme på returen da en meget god André Hansen i RBKs mål måtte gi retur på et skudd fra Jon Bautista.

Kampbilde som forventet

Dermed røk Rosenborg på sitt tredje tap i gruppespillet.

– Kampbildet ble litt som forutsett. Sociedad hadde balle mye. Vi skulle spille primitivt og med mindre risiko. Den planen holdt vi oss til og skapte også sjanser. De siste minuttene gamblet vi og gikk i høyt press. Så scoret de, oppsummerte RBK-kaptein Mike Jensen overfor MAX.

– Kampen ble noenlunde sånn vi hadde forestilt oss. De hadde mye ball, og vi fikk sjanser på overganger. Vi fikk muligheter til å score, og på dette nivået må du score, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

Sjansefattig

Første omgang på Lerkendal var en relativt sjansefattig affære. Real Sociedad var det førende laget i lange perioder, men RBK var ikke ufarlig foran spanjolenes mål.

Allerede etter åtte minutters spill kunne Samuel Adegbenro sendt hjemmelaget i ledelsen, men avslutningen til vingen fra god posisjon ble for svak.

Seks minutter før pause fikk Jonathan Levi godt treff etter å ha dratt seg inn i banen fra venstresiden, men ballen strøk dessverre for RBK utenfor lengste kryss.

Gjestene produserte lite de første 45 minuttene, men etter pause fikk RBK-keeper Hansen for alvor testet seg.

God Hansen

Midtveis i annen omgang trodde hele Lerkendal at RBK hadde tatt ledelsen, men kampens polske kampleder annullerte målet for angrep på Sociedad-keeper Geronimo Rulli. TV-bildene viste at den avgjørelsen trolig vil bli omdiskutert.

18 minutter før slutt måtte så RBK-keeper Hansen ut i full strekk for å avverge et strålende skudd fra 20 meter signert gjestenes Willian Jose. Redningen var det klasse over.

Sekunder avverget Hansen igjen scoring med en feberredning etter et godt Sociedad-angrep. Carlos Vela avsluttet fra god posisjon, men Hansen fikk beinet på ballen.

Så kom overtidsmålet som avgjorde kampen.

