Nytt gullrush for Györ-Grimsbø

NTB Sport

Hun var sentral da Norge vant i London-lekene for vel fem år siden og var med også i Beijing fire år tidligere.

Denne uka spiller Norge tre kamper på Sotra som siste oppkjøring før VM i Tyskland (1.-7. desember). Russland, Sør-Korea og Ungarn er motstandere.

Norges mestvinnende kvinnelige håndballspiller er tilbake i form etter en tøff kneskade. Den slo inn tidlig i semifinalen i mesterligaen i mai. Grimsbø spilte også finalen dagen etter «på ren adrenalin» som hun selv sier. Györ vant den kampen.

– Skal du gjøre som Katrine Lunde (kontrakt til 2020 med Vipers) og sikte mot spill som 40-åring?

– I utgangspunktet som jeg ser det nå, så tenker jeg de tre årene her. Etter 2012-OL måtte jeg ta en gjennomgang med meg selv og familien. Hva vil vi nå? sier Grimsbø til NTB.

Det endte med at hun ble mamma vel ett år etter og full satsing videre. For snaut tre år siden kom supertilbudet fra Györ.

Stilt opp

Nå er OL i Japan i 2020 målet. Sønnen Sindre (4) begynner å nærme seg skolealder. Og mannen til Grimsbø har stilt opp for henne i en årrekke med spill i Danmark og Ungarn.

– Han har satt ting rimelig på vent da vi ikke har noen familie eller annen hjelp for å få hverdagen til å gå opp.

Ting kan endre seg i toppidretten, men det er lite som tyder på at Grimsbø er aktiv lenger enn tre og et halvt år til.

Hun var ute av spill et snaut halvår etter en kneskade. Hun gjorde comeback i september og rakk å overbevise landslagssjef Thorir Hergeirsson om at hun skulle være med i VM-troppen.

Ikke snusk

Men det er i Györ, det stabile fyrtårnet i europeisk kvinnehåndball, Grimsbø legger grunnlaget. Der betales hun godt (trolig ca. 1,5 millioner korner i året), spiller om Champions League-trofeet hvert år og har en hengiven by bak seg.

Håndballaget er Györs store stolthet. – Jeg føler i hvert fall at hvis du kommer hit, så kommer du til en klubb som har gode og lange tradisjoner og et ønske om å være i toppen i Europa. Du har på en måte sikret deg, og de går alltid etter gode spillere, sier Grimsbø til NTB.

– For meg har alltid Györ vært et stort lag og et lag man drømmer om å spille på. Jeg tror ikke det er mange spillere som får et tilbud fra Györ og sier nei. Alt gjøres på en ryddig måte her. Det er ikke noe skjult eller noe under bordet. Det er en viktig del av det for min del, at alt gjøres på en riktig måte både på og utenfor banen.

(©NTB)