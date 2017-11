Northug går kanskje norgescup på Gålå

NTB Sport

Fristen for å melde seg på gikk egentlig ut natt til onsdag, men da klokken passerte 24 var fortsatt ikke Petter Northugs navn på listene.

– Han prioriterer trening, sier Northugs trener Stig Rune Kveen til NTB på spørsmål om 31-åringen kommer til å delta på Gålå.

– Det er en viss mulighet for at han tar et distanserenn på Gålå, men det er ikke bestemt, sier Kveen.

Og arrangøren sier til VG at de holder døren på gløtt for Northug selv om fristen har gått ut for å melde seg på.

– Hvis han ringer og spør og det er praktisk mulig for oss som arrangør, så får han gå, sier Gålå-rennleder Audun Skattebo.

Dermed er det fortsatt i det blå om Northug blir å se i Norgescupen til helgen. Neste sjans for å se Northug i skisporet etter Gålå blir i Lillehammer neste helg.

(©NTB)