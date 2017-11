Norsk jubel etter Kobayashi-sensasjon

NTB Sport

Og starten kunne ikke ha blitt bedre. Junshiro Kobayashi gikk overraskende til topps i verdenscupåpningen i Wisla i helgen.

– En kjempestart. En stor opplevelse, sier 26-åringen fra Sande til NTB.

I sosiale medier fikk Skinnes mye ros, blant annet fordi han i samarbeid med Mizuno hjelper til med å sy hoppdressene japanerne bruker.

– Jeg skal jobbe for Japan hele sesongen. Jeg er ansatt for å øke kompetansen på utstyrssiden og hjelpe dem litt med svevfasen, sier Skinnes.

Attraktive i store hoppnasjoner

Fra før er Roar Ljøkelsøy assistenttrener for Tyskland. Interessen for norske trenerkapasiteter er økende.

– Stian er en veldig dedikert fyr, som åpenbart har tilført Japan noe, om vi kun skal tolke resultatene så langt. Og det er veldig gledelig at Norge er i ferd med å få et ord på seg ute i hoppverden, som gjør at folk fra vårt system er attraktive i store hoppnasjoner, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Jeg har ikke tenkt så mye over akkurat det, men jeg fikk en mulighet etter at jeg bestemte meg for å slutte med skihopping. Jeg har vært med i toppidrettsgruppa i Norges Skiforbund og Flying Team Vikersund, men har valgt å legge opp og satse som fullt som trener. Det ble en fantastisk start på trenerkarrieren, så får vi se hvordan det blir framover. Dette er en fantastisk mulighet for meg, sier Skinnes.

Blir boende i Norge

Så sent som i 2016 ble Skinnes nummer 11 under hopp-NM i Lillehammer. Han har også representert Norge i kontinentalcupen. Skader har gjort at han heller sikter inn mot en trenerkarriere.

Han har flyttet til Drammen og blir fortsatt boende i Norge. Den tidligere buskerudhopperen blir å se i hoppbakken under en rekke store renn i vinter.

Herrene hopper i finske Ruka i helgen, mens kvinnene først åpner verdenscupsesongen i Lillehammer neste uke.

