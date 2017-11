NTB Sport

Real Madrid vant oppgjøret 6-0.

Onsdag opplyste Det europeiske fotballforbundet (UEFA) at Carvajal er anklaget for å ha "pådratt seg et gult kort med vilje".

Forbundets disiplinærkomité vil komme med en avgjørelse i saken 7. desember. Ifølge reglene skal en spiller som med vilje pådrar seg gult eller rødt kort ilegges to kampers karantene.

Carvajal fikk gult kort i siste spilleminutt på Kypros tirsdag etter å ha drøyde tid på et innkast.

(©NTB)